Beatrice Valli e Marco Fantini a Verissimo: “Ecco quando ci sposiamo” (Di domenica 2 febbraio 2020) Ospiti a Verissimo, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno raccontano la loro vita con i due figli e la terza gravidanza della giovane influencer. Inoltre la coppia ha anche rivelato la data del loro matrimonio. Beatrice Valli e Marco Fantini a Verissimo: “Ecco quando ci sposiamo” Per la prima volta in televisione, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono raccontati in una lunga intervista ai microfoni di Verissimo. Dalla prima gravidanza della ragazza al terzo figlio in attesa, la coppia ha parlato della loro vita con i due figli e le difficoltà riscontrate dalla Valli in questo ultimo periodo: “Ho avuto un problema grosso alle ovaie, non mi hanno operato, per fortuna. Poi ho avuto un’infezione molto grossa all’intestino, quindi facevo delle cure molto pesanti che a volte non mi facevano neanche capire quello che accadeva durante la giornata. Soprattutto stare a contatto con i ... velvetgossip

GioBallerini99 : Beatrice Valli e Marco Fantini sono di una bellezza disarmante Sto recuperando la puntata di #Verissimo e sono mer… - AgenziaOpinione : canale 5 – “ Verissimo “ * PUNTATA DEL primo febbraio 2020, « in studio Diana Del Bufalo, J-Ax, Beatrice Valli e Ma… - LadyNews_ : #BeatriceValli con #MarcoFantini a #Verissimo: 'Gravidanza difficile' -