Alessio Bruno parla dopo essere stato condannato per spaccio “Devo riscattarmi” (Di domenica 2 febbraio 2020) Alessio Bruno in un post su Instagram, rompe il silenzio dopo la sua condanna per spaccio di droga L’ex protagonista di Temptation Island, Alessio Bruno, racconta, cosa è successo in merito alla sua condanna per spaccio. Infatti, ha partecipato con la ex fidanzata Valeria Bigella alla trasmissione e poi, a pochi mesi di distanza, è arrivato l’arresto per spaccio di droga. Ha avuto una condanna a due anni e otto mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari. Alessio ha voluto però spiegare ai fans la sua versione dei fatti e anche il suo stato d’animo. Spiega che può uscire solo per andare al lavoro e che questo momento, per lui è molto difficile perché si trova rinchiuso in casa per un reato infangante. Fino a qualche giorno fa era rimasto in silenzio aspettando che la bufera passasse. Invece, adesso ha deciso di parlare. L’arresto dell’ex di ... kontrokultura

