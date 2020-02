TUTTOSPORT – “Inter, Fiorentina, Napoli e Milan regine” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Inter, Fiorentina, Napoli e Milan regine”. In taglio alto troviamo questo titolo sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano piemontese TUTTOSPORT. Il giornale premia anche gli azzurri per il mercato di gennaio, mettendo il Napoli tra le quattro squadre che si sono rinforzare di più. Si parla anche dell’ipotesi del ritorno di Paul Pogba alla Juventus: “Il polpo dell’estate”. Il Napoli non aveva mai investito più di tanto nella finestra di riparazione, nemmeno quando era campione d’inverno e lottava per lo scudetto. Stanislav Lobotka, Diego Demme e Matteo Politano rappresentano non solo il presente, ma anche il futuro. La società si starebbe preparando a una sorta di rivoluzione estiva. Saranno in molti i big a lasciare. In queste settimane, però, tiene ancora banco la questione del rinnovo di Dries Mertens. Il belga ha appena ... calciomercato.napoli

