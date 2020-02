Sanremo 2020: partecipanti, titoli canzoni, regolamento giuria, ospiti e vallette (Di sabato 1 febbraio 2020) Dal 4 al 08 febbraio 2020, Raiuno trasmetterà in diretta per cinque prime serate il 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Quest’anno verrà a mancare la storica “giuria di qualità”. I 24 Artisti in gara nella categoria “Campioni” verranno valutati nella varie serate da tre giurie diverse: giuria Demoscopica, giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web, Orchestra del Festival. Ma andiamo con ordine, partendo dai cantanti in gara per poi vedere quale sarà il regolamento, come e chi potrà votare, gli ospiti delle serate e le presenze femminili che affiancheranno Amadeus alla conduzione di questa 70esima edizione del Festival. Ecco i 24 ‘big’ in gara all’Artiston e i titoli dei brani: Bugo e Morgan – Sincero 2. Alberto Urso – Il sole ad est 3. Tosca – Ho amato tutto 4. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) 5. Piero Pelù – Gigante 6. Elodie – Andromeda 7. Le Vibrazioni – Dov’è 8. Riki – ... oasport

SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso - GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! -