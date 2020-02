Nostradamus aveva predetto il coronavirus (Di sabato 1 febbraio 2020) Roberta Damiata Nella psicosi di cercare una spiegazione al diffondersi del coronavirus in tutto il mondo, c'è anche chi ha letto in una delle quartine di Nostradamus una profezia che parlava proprio di questo oltre 500 anni fa Ci si può credere o meno, si può sorridere leggendo queste righe, ma c’è chi invece ha letto nel coronavirus cinese, che al momento non sembra rallentare e continua ad infettare persone in tutto il mondo, una profezia di Nostradamus di oltre 500 anni fa e che da lui fu chiamata come “la grande piaga”. Michel Nostredame conosciuto da tutti come Nostradamus era nato in Francia 1503 diventò medico ed in seguito si dedicò alla scrittura delle profezie. Molti anche ora sostengono che fosse un vero profeta, avendo predetto correttamente molti eventi accaduti dopo la sua morte, come la Rivoluzione Francese, il grande incendio di Londra, la prima guerra ... ilgiornale

Konko1974 : @Linkiesta e figurate se non l'aveva previsto Nostradamus!!! povero Michel, quanto jie rompono i cojioni... - alcesola : @RafSev81 *NOSTRADAMUS aveva previsto tutto ..* lei parla di brevetto .. e lo trova su internet ..forse sfugge qual… - gABRIELE_dOSE : Nostradamus aveva previsto il coronavirus -