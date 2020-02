Napoli, straordinario intervento al Policlinico Federico II: salvate mamma e la bimba che porta in grembo (Di sabato 1 febbraio 2020) Una bimba ancora in grembo e una mamma coraggiosa, entrambe strappate alla morte da un intervento chirurgico mai eseguito prima in Italia e con pochissimi eguali nel mondo. La procedura chirurgica è stata eseguita al Policlinico Federico II grazie al lavoro dell’equipe di cardiochirurghi, guidata dal professor Emanuele Pilato e composta da Giovanni Battista Pinna e Giuseppe Comentale; di ginecologi, coordinata da Maurizio Guida con Laura Sarno; e dell’equipe di anestesisti rianimatori, guidata da Giuseppe Servillo e composta da Loredana Grande e Vera Cirillo. Essenziale anche il lavoro dei perfusionisti, coordinati da Alessandra Notarnicola. La storia della piccola e di questa mamma 37enne (che chiameremo Francesca con un nome di fantasia per rispettarne la privacy) comincia da una richiesta di controllo rivolta al Centro per le gravidanze a rischio del Policlinico federiciano ... meteoweb.eu

dariosci1 : RT @axelvassallo: Nella splendida #Napoli fino al 9 febbraio al @TeatroAugusteo va in scena #AggiungiUnPostoaTavola con uno straordinario… - CristinaLilla1 : RT @axelvassallo: Nella splendida #Napoli fino al 9 febbraio al @TeatroAugusteo va in scena #AggiungiUnPostoaTavola con uno straordinario… - BorroniAnna1 : RT @axelvassallo: Nella splendida #Napoli fino al 9 febbraio al @TeatroAugusteo va in scena #AggiungiUnPostoaTavola con uno straordinario… -