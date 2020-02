Mourinho indovino, predice le domande VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) Mourinho, conferenza stampa speciale quella di ieri per l’allenatore del Tottenham in vista della gara contro il City Non finisce mai di stupire Jose Mourinho. Il tecnico del Tottenham ieri è intervenuto nella consueta conferenza stampa in vista del match contro il Manchester City. Il tecnico ancor prima di ascoltare le domande dei giornalisti le ha “predette”. Rispondendo quindi a domande di mercato e a tutto quello che il tecnico era certo i giornalisti gli avrebbero chiesto di li a pochi minuti. «Se arriverà qualcuno prima della fine del mercato?» «No», «Se sono contento degli acquisti?» «Si». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Mourinho indovino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mourinho indovino