Migranti, Open Arms approda a Pozzallo

Open Arms, la nave della Ong spagnola con a bordo 363 Migranti salvati in 5 interventi di soccorso al largo della Libia. Il via libera per lo sbarco a bordo a Pozzallo è arrivato in seguito all'attivazione del meccanismo europeo per la ripartizione dei Migranti, come previsto dal preaccordo di Malta. "Uno sforzo enorme per proteggere così tante vite umane", scrive su Twitter Open Arms.(Di sabato 1 febbraio 2020)

