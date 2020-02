Madonna, la popstar torna in tour e sciocca il pubblico: “Non sono mai stata con un uomo che ce lo aveva piccolo…” (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo 10 date annullate Madonna riprende il suo Madame X tour e torna sul palco del Palladium di Londra in grande spolvero, senza risparmiate domande piccanti e provocazioni al pubblico. “Come definireste un uomo con un pene piccolo?”, ha chiesto la popstar tra un brano e l’altro. Domanda retorica a cui risponde lei stessa: “Non vorrei mai saperlo, non sono mai stata con uomo che ce l’aveva piccolo… Le dimensioni contano, non fate finta di non saperlo…”. Impossibile non pensare ai suoi ex celebri: il regista Guy Ritchie, con cui è stata sposata 8 anni, l’attore Sean Penn, con cui ha condiviso 4 anni di matrimonio e poi Warren Beatty, Tony Ward, il rapper Vanilla Ice e una serie di toyboy come il modello portoghese Kevin Sampaio, 31, il ballerino francese Brahim Zaibat. Madonna, scatenata, ha poi preso la bottiglia di birra di una ... ilfattoquotidiano

