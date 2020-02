LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Dressen sorprende tutti ed è in testa, Kilde secondo. Innerhofer e Casse puntano in alto (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49: Vantaggio di 17 centesimi per Clarey all’intermedio 11.48: Chiude in settima posizione l’austriaco Striedinger, autore di una prova non indimenticabile con 1″08 di ritardo su Dressen 11.47: Striedinger ha 21 centesimi di ritardo all’intermedio 11.45: E’ secondo il norvegese Kilde che disputa una seconda parte di gara magistrale, recuperanmdo mezzo secondo a Dressen che già aveva fatto bene. Ha 16 centesimi di ritardo 11.44: Kilde all’intermedio con un errore in alto ha 48 centesimi di ritardo 11.42: Prova da dimenticare il canadese Thomsen che disputa una gara anonima e chiude a 1″79 da Dressen, sesto e ultimo 11.42: Il canadese Thomsen all’intermedio ha 79 centesimi di ritardo 11.41: Perde tanto nel finale con qualche linea discutibile l’austriaco Kriechmayr che aveva 16 ... oasport

Matt_Orlandi : LIVE Discesa libera #GarmischPartenkirchen 2020, #sci alpino maschile in diretta: inizio ore 11.30 @_SuperNews_ - OA_Sport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 1° febbraio: cancellata la discesa di Rosa Khutor, c’è Dominik Fischnaller nello slit… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Prova Discesa Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: gara cancellata! - #alpino #Prova #Discesa #Khutor -