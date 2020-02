Il Segreto anticipazioni 2 febbraio 2020: Lola teme la vendetta di Donna Francisca (Di sabato 1 febbraio 2020) Nella puntata de Il Segreto, in onda domenica 2 febbraio 2020 su Canale 5, Lolita sembra decisa a lasciare Prudencio ma per un motivo ben preciso: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di domenica 2 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci portano nella complicata relazione tra Lola e Prudencio, che ora rischia di naufragare per colpa di Donna Francisca. Come mai Lola intende rinunciare alla sua relazione con Prudencio proprio ora che le cose sembravano mettersi per il verso giusto? Perchè teme che Donna Francisca possa tramare contro di lui per colpa della loro relazione. La Montenegro, però, ha ben altro per la testa: è preoccupata per Maria, di saperla dipendente da Fernando, ma anche per via della caparbietà dimostrata nella terapia di ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 2 febbraio 2020: Lola teme la vendetta di Donna Francisca - Notiziedi_it : Il Segreto, anticipazioni spagnole: Raimundo vessato, Matias picchia Tomas - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: arriva TIM DEGEN gemello di Boris e figlio segreto di Christoph! -… -