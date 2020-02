Giada Pezzaioli Instagram, balletto sensuale e body iper-scollato: la compagna di Conversano da urlo (Di sabato 1 febbraio 2020) Mamma del piccolo Enea, compagna di Giovanni Conversano, ex miss e modella: Giada Pezzaioli si esibisce sul proprio account Instagram in un balletto da urlo. Mentre il fidanzato – protagonista di una proposta di matrimonio a sorpresa nel salotto di Caterina Balivo – perde ancora tempo in chiacchiere su Serena Enardu, la Pezzaioli si concentra su sé stessa, con effetti davvero straordinari. Proprio nelle scorse ore, infatti, la ventiseienne di Montichiari si è resa protagonista di una performance super sensuale tra le storie del profilo social da quasi 115 mila followers. Giada Pezzaioli Instagram, la compagna di Conversano super sensuale Miss Puglia 2019, quarta classificata a Miss Italia, Giada è da tempo conosciuta nell’ambiente dello spettacolo, ma la sua priorità – sin da giovanissima – era quella di formare una famiglia e dedicarsi ai propri figli. Obiettivo raggiunto stando alla ... urbanpost

