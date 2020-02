Francia divisa sulla 16enne minacciata dopo il j’accuse all’Islam (Di sabato 1 febbraio 2020) La Francia si spacca sul limite tra lecito e non lecito nel criticare, anche violentemente, una religione in uno stato laico. A innescare questo dibattito, che scuote alla radice l'Esagono, è una ragazza di 16 anni dai capelli tinti di viola e le lentiggini: Mila. I fatti iniziano il 20 gennaio. Mila appare in diretta sul suo profilo Instagram e diventa oggetto delle avance insistenti di un uomo. Lei chiarisce di essere omosessuale, sperando che la cosa si chiuda lì, ma la reazione dell'uomo è fatta di insulti omofobi e di accuse di islamofobia. A quel punto Mila risponde a sua volta con un nuovo video. "Io detesto la religione. Il Corano è una religione di odio.... l'Islam è merda, la vostra religione è merda", dice nel filmato, poi rimosso.Inizia così la caccia virtuale nei suoi confronti. Centinaia di utenti, su tutte le piattaforme social, prendono a insultarla, a minacciarla di ... ilfogliettone

ilfogliettone : Francia divisa sulla 16enne minacciata dopo il j'accuse all'Islam - - fracaruc : RT @ImolaOggi: Così siamo ridotti, quasi come in Afghanistan. Francia divisa (DIVISA!) sul caso della 16enne lesbica minacciata di morte e… - elenafrance0 : RT @ImolaOggi: Così siamo ridotti, quasi come in Afghanistan. Francia divisa (DIVISA!) sul caso della 16enne lesbica minacciata di morte e… -