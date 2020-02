Coronavirus: classi di una scuola vuote. I genitori hanno paura di una bimba cinese. (Di sabato 1 febbraio 2020) L’episodio si è verificato a Telese Terme, un comune italiano in provincia di Benevento. Le classi di una scuola primaria, dopo la notizia della diffusione del Coronavirus, sono rimaste vuote., perché i genitori dei bambini hanno timore di una bambina cinese, tornata in Italia non molto tempo fa. La piccola è andata nel suo paese, insieme alla sua famiglia e da quando è tornata dalla Cina, non ha ancora messo piede all’interno della struttura scolastica. Nonostante ciò, però, le mamme degli altri bambini hanno paura che possa essere contagiosa ed hanno preferito non mandare i propri figli a scuola. La cinesina non ha nessun sintomo della malattia e le paure di questi genitori non hanno alcun fondamento. Insieme alla sua famiglia, è stata in un paese della Cina, dove fino adesso, non è ... bigodino

hivelessons : Ragazzi gita a Barcellona annullata perché delle classi si sono ritirate per colpa del coronavirus... non voglio pe… - Soothe888 : RT @LalaHu9: Pranzo contro psicosi da #coronavirus @cristajani: Qui per portare messaggio di vicinanza e solidarietà a comunità cinese e ra… - MauroBarelli : RT @LalaHu9: Pranzo contro psicosi da #coronavirus @cristajani: Qui per portare messaggio di vicinanza e solidarietà a comunità cinese e ra… -