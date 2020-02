Conegliano-Scandicci oggi in tv, Semifinale Coppa Italia volley femminile: orario, programma, streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) oggi sabato 1° febbraio (ore 18.00) si gioca Coneglliano-Scandicci, Semifinale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. Il teatro della sfida sarà il PalaYamamay di Busto Arsizio dove andrà in scena una partita da dentro o fuori: chi vince si assicura la possibilità di disputare l’atto conclusivo contro Busto Arsizio o Monza, chi perde verrà eliminata dalla competizione e dirà addio ai sogni di gloria. Le Pantere partiranno con tutti i favori del pronostico ma le Campionesse d’Italia e del Mondo dovranno stare particolarmente attente a un avversario molto insidioso nelle partite secche con un’elevata posta in palio. Paola Egonu e compagne, reduci dall’agevole passeggiata su Chieri, stanno dominando il campionato e incroceranno la quarta forza della Serie A1: le toscana di Ofelia Malinov ed Elena Pietrini avranno il passo per contrastare le venete? Di seguito ... oasport

