Barbara Alberti offende Wanda Nara: "È un mostro", al Grande Fratello Vip nega di averlo detto (Di sabato 1 febbraio 2020) Barbara Alberti insulta Wanda Nara al Grande Fratello Vip, mentre parla con l'opinionista si rimangia tutto L'ottava puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri 31 gennaio 2020 su Canale 5, tra le tante cose abbiamo assistito anche ad un piccolo battibecco tra Barbara Alberti e Wanda Nara. Ieri nella casa più spiata d'Italia la gieffina ha offesto l'opinionista del reality definendola un mostro. Questo è ciò che ha detto: "Wanda Nara è alta 1 metro e 50 e si è fatta l'ottava misura. E' un mostro". Wanda Nara non è riuscita a rimanere in silenzio dopo gli insulti di Barbara. Ai suoi tantissimi fan ha infatti anticipato che avrebbe parlato delle offese ricevute dalla Alberti durante la diretta di ieri. Su Instagram ha infatti detto: "Altezza 1,70, ci vediamo stasera al GF Vip". È stato Alfonso Signorini a tirare fuori la questione ieri sera, alla Alberti ...

