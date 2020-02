Atletica, Luca Lai velocissimo: 6.57 sui 60 metri a Magglingen, il record italiano è a 6 centesimi! (Di sabato 1 febbraio 2020) Luca Lai si è letteralmente scatenato a Magglingen (Svizzera) e ha corso i 60 metri in un superlativo 6.57! Il 27enne ha migliorato il proprio personale di ben otto centesimi ed è diventato il sesto italiano più veloce di sempre sulla distanza più breve al coperto: un azzurro non firmava un crono di questo livello addirittura da sette anni. Il sardo si è così spinto a sei centesimi dal record nazionale, il 6.51 siglato da Michael Tumi ad Ancona nel 2013. Il ragazzo dell’Athletic Club 96 Alperia è balzato al secondo posto delle graduatorie mondiali stagionali, peccato che i Mondiali Indoor di Nanchino siano stati cancellati a causa del coronavirus. Luca Lai tornerà più tardi in pista per disputare la finale del tradizionale meeting elvetico, l’obiettivo è naturalmente quello di migliorarsi ancora. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Atletica ... oasport

