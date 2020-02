Anticipazioni Tempesta d’amore, 2-8 febbraio: Joshua lascia Denise (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempesta d’amore, puntate prossima settimana: Annabelle ricatta Joshua Joshua e Denise si lasceranno nelle prossime puntate di Tempesta d’amore. Annabelle scoprirà che Valentina ha investito Christoph e ricatterà Joshua. Il ragazzo sarà costretto a lasciare Denise e tornare con la Sullivan per difendere la sorella. Intanto Valentina e Werner organizzeranno una cena di famiglia per riunire Eva e Robert. Nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore, Eva scoprirà la verità su Valentina e sarà sconvolta. Intanto Denise troverà un medico in grado di operare Christoph e salvargli la vita, ma Annabelle si opporrà all’operazione e avrà Joshua dalla sua parte. Il ragazzo sarà costretto a fare da accompagnatore a Annabelle durante il matrimonio tra Romy e Paul a Tempesta d’amore. Tempesta d’amore, nuove puntate: Romy trova la location per le ... lanostratv

