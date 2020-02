Alessia Morani insulta Matteo Salvini “E’ uno cialtrone fa campagna elettorale sul Coronavirus” (Di sabato 1 febbraio 2020) Un tweet che provocherà non poche polemiche quello di Alessia Morani sottosegretario del Pd al dicastero dello Sviluppo economico. L’esponente del Pd ha dato del “cialtrone” al segretario della Lega perché secondo lei sta sfruttando il Coronavirus per fare campagna elettorale. Secondo la Morani, Salvini sta alimentato l’allarmismo e la paura: “Confermati i primi due casi di Coronavirus in Italia (due turisti cinesi), chiuso il traffico aereo con la Cina, dichiarata l’emergenza globale dall’Organizzazione mondiale della sanità. E poi eravamo noi a essere ‘speculatori’ e catastrofisti…”. Matteo Salvini aveva dichiarato che il governo si era dimostrato ancora una volta incapace di gestire un’emergenza come il Coronavirus. Secondo il leader della Lega i porti e gli aeroporti dovevano essere chiusi molto prima e i controlli su chi ... baritalianews

