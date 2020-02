Al professore rubano le scarpe ma i suoi studenti gliele ricomprano: la sua reazione è commovente (Di sabato 1 febbraio 2020) Le sue scarpe erano state rubate, così i suoi alunni hanno pensato di fare una colletta e di regalargli lo stesso modello. È successo in una scuola del Nebraska, negli Stati Uniti. Il giorno in cui il professore ha ricevuto la sorpresa – un paio di scarpe da pallacanestro – gli studenti hanno immortalato la scena in un video, poi condiviso sul social TikTok. Video Twitter L'articolo Al professore rubano le scarpe ma i suoi studenti gliele ricomprano: la sua reazione è commovente proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

