Agropoli, sventata una rapina: arrestato 24enne, denunciata la fidanzata-complice (Di sabato 1 febbraio 2020) I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli sono intervenuti su un tentativo di rapina in corso, traendo in arresto un pregiudicato del posto e denunciando la fidanzata complice nell'esecuzione del colpo. I.G., 24enne, di Agropoli, armato di pistola a salve con il tappo rosso parzialmente verniciato di nero ha fatto irruzione all'interno di un esercizio di articoli sportivi di Agropoli, tentando di sottrarre l'incasso dietro minaccia dell'esercente. Quest'ultimo, difesosi insieme al fratello e al padre presenti, è stato poi refertato con 10 gg di prognosi dall'ospedale di Agropoli mentre per gli altri il referto è stato di 7 gg. Nel corso della colluttazione tra il rapinatore e i gestori dell'esercizio è intervenuta la pattuglia dell'Aliquota Radiomobile di Agropoli che ha bloccato il malfattore traendolo in arresto.

