Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: "Sara Shaimi e Daniele Dal Moro mi piacciono, Carlo Pietropoli è ambiguo" (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'ex tronista, oggi opinionista del dating show, intervistato dal settimanale dedicato al programma. comingsoon

nzingaretti : Vogliamo un @pdnetwork aperto a donne, uomini, giovani, precari, disoccupati, in cui tutti possono dire come la pen… - Mov5Stelle : Sono già andate esaurite TUTTE le copie dell’edizione 2020 del Calendario santi laici. Un grande successo per il c… - Inter : ?? | MEMORIA Nel #GiornodellaMemoria l’Inter ricorda tutte le vittime dell’Olocausto, gli uomini, le donne e i bamb… -