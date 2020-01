Trenord, dal 3 febbraio in servizio il primo treno Caravaggio sulla linea S11 Rho-Milano-Monza-Como (Di venerdì 31 gennaio 2020) Da lunedì 3 febbraio entra il servizio il primo dei treni Caravaggio acquistati da trenord per rinnovare la flotta. Viaggerà sulla linea S11 Rho-Milano-Monza-Como, una di quelle "da incubo" per i pendolari per affollamento, ritardi e cancellazioni. Sono 176 i nuovi convogli ordinati per sostituire i vecchi mezzi, alcuni dei quali risalgono agli anni Settanta. Il nuovo mezzo promette di essere più sostenibile, tecnologico e confortevole. fanpage

