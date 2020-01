Psg, Leonardo sul mercato: «Kurzawa-De Sciglio? Da parte della Juve è saltata l’intesa» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Leonardo chiude il mercato del Psg: «Kurzawa e Cavani? Nessun cambiamento». Le parole del direttore sportivo del club francese In conferenza stampa, prima di Thomas Tuchel, è intervenuto il direttore sportivo del Psg Leonardo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni sul mercato della squadra francese. mercato PSG – «Penso che Cavani si sentirà meglio presto. Deve riguadagnare sicurezza e ritmo. Edi è un grande giocatore. Non abbiamo cambiamenti in programma per questo gruppo. Se riacquista sicurezza è un giocatore importante per noi e lo aiuteremo». Kurzawa-DE Sciglio – «Avevamo un accordo praticamente fatto con il giocatore, con De Sciglio, ma da parte della Juventus l’intesa è saltata. Siamo contenti che Layvin resti. Ha il suo spazio in squadra». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

