Più che mostruoso lo Xiaomi Mi 10 Pro: battuto ogni record di potenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) C'è grande attenzione intorno allo Xiaomi Mi 10 Pro, dispositivo che dovrebbe esprimersi ai massimi livelli possibili per via di un eventuale blocco RAM da 16GB. Sono queste le ultime indiscrezioni che riguardano il futuro smartphone a distanza di circa due settimane dal lancio ufficiale (che dovrebbe avvenire solo in live streaming per via dell'epidemia Coronavirus che sta flagellando la Cina). Come riportato su Twitter da 'Xiaomishka', la schermata che rivela le informazioni sul telefono in questione ha posto in luce alcune specifiche tecniche da togliere il fiato, tra cui quella dei 16GB di RAM che dovrebbero contraddistinguerlo (il condizionale, purtroppo, è ancora d'obbligo). Nel caso in cui la voce venisse confermata, saremmo in presenza del primo smartphone della storia con 16GB di RAM (quello più performante finora commercializzato si ferma a 12). Il resto delle ... optimaitalia

