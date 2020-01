Napoli, sequestrata fabbrica di scarpe abusiva nel Rione Sanità (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli hanno scoperto e sequestrato una fabbrica fantasma di scarpe nel Rione Sanità: completamente abusiva, era priva di autorizzazioni, non rispettava le norme sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi e al momento del controllo c'erano diversi operai in nero. Il titolare è stato multato per 32mila euro. fanpage

