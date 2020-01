LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’austriaco in vantaggio di un break nel secondo set (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Meraviglioso scambio! Zverev sale a rete, Thiem prova il passante di rovescio, il tedesco trova la voleé ma l’avversario passa con uno tocco al volo. 15-30 Spettacolare Zverev!!!!!!! Thiem bravo ad aprirsi il campo e a tirare uno smash potentissimo, il tedesco tira a sua volta uno smash da fondo campo che trova l’incrocio delle righe. 15-15 Errore di Thiem che tira DIRETTAmente in rete il rovescio ad incrociare. 15-0 Prima centrale vincente di Thiem! 5-4 Thiem. Il tedesco è riuscito a salvarsi in questo game aggrappandosi al servizio. 40-30 Prima esterna e dritto lungo linea vincente di Zverev. 30-30 Fantastico lungo linea di rovescio di Thiem sul servizio dell’avversario. 30-15 Lunga l’accelerazione di dritto di Thiem. 15-15 Servizio vincente del tedesco. 0-15 Brutto errore di Zverev in uscita dal servizio col ... oasport

