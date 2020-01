Johnson: Brexit è meravigliosa speranza

"E' l'alba di una nuova era. Per molti laè una, altri avvertono un senso di ansietà. Un terzo gruppo, il più grande forse, è sollevato per la fine della lotta politica". Così il premiernel suo discorso alla nazione. "La strada dell'Ue si è evoluta negli ultimi 50 anni in una direzione che non di addice più al Regno Unito. Ora restituiremo sovranità al Paese sul controllo dell'immigrazone, commerci, legislazione. Una scelta -ha detto- che il popolo ha confernato per due volte".(Di sabato 1 febbraio 2020)