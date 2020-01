Grande Fratello Vip: Pago chiede un confronto con Serena – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Confessioni al Grande Fratello Vip: Pago chiede un confronto con Serena Enardu, il cantante si sfoga parlando con altri 2 concorrenti. Tiene banco il caso Pago e quanto avvenuto tra il cantante e Serena Enardu nel corso della trasmissione Temptation Island. Lui è ora al Grande Fratello Vip e la sua ex ha fatto una … L'articolo Grande Fratello Vip: Pago chiede un confronto con Serena – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -