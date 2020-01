E adesso meglio lasciarsi con il sorriso (perché la storia non è ancora chiusa) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo il divorzio Ue e Gran Bretagna hanno 11 mesi per negoziare il loro futuro: occorre adoperarsi per non far allargare il divario politico e psicologico tra noi e loro corriere

Fontana3Lorenzo : Dopo attori, cantanti e intellettuali non poteva mancare l'appoggio di George Soros. Adesso si capisce meglio chi s… - WeAreTennisITA : 'Adesso ho un paio di giorni di riposo. Posso giocare senza aspettative ora perché potevo già essere in Svizzera a… - tonibelardo : @GFI65 Da tifosi è ovvio non vorremmo questo, ma siamo guidati da persone serie e competenti, meglio stringere i de… -