CorSport: Petagna, l’appassionato di boxe che mandò ko Maksimovic e Koulibaly con un gol (Di venerdì 31 gennaio 2020) Andrea Petagna è ufficialmente un calciatore del Napoli. Arriverà il primo luglio. La Spal ha deciso di non privarsene nella lotta alla salvezza. L’operazione è stata chiusa sulla base di 16,5 milioni più 3 circa di bonus. Petagna ha firmato un contratto di 4 anni a 1,8 milioni a stagione. Ieri ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart, che il Corriere dello Sport definisce “lunghe e capillari”, durate quattro ore. Poi, per festeggiare, un caffè. Coincidenza vuole che le strade del calciatore e del Napoli si siano già incrociate in passato. Il 2 ottobre 2016, in Atalanta-Napoli, fu proprio suo il gol della vittoria dei bergamaschi, al 9’. Beffò sia Koulibaly che Maksimovic. Compirà 25 anni il 30 giugno, proprio alla vigilia della sua partenza per Napoli. Il 14 marzo, intanto, giocherà al San Paolo, ancora da avversario. “Cresciuto nel settore giovanile del Milan nel mito di ... ilnapolista

