Coronavirus: confermati 2 casi nel Regno Unito (Di venerdì 31 gennaio 2020) Funzionari sanitari britannici hanno reso noto oggi di avere identificato i primi 2 casi di contagio da Coronavirus nel Regno Unito. “Possiamo confermare che due pazienti in Inghilterra, membri della stessa famiglia, si sono rivelati positivi“, ha spiegato il Chief Medical Officer for England,, il Prof. Chris Whitty. Il dipartimento della Sanità non ha voluto specificare in quale area dell’Inghilterra siano stati individuati i due pazienti.L'articolo Coronavirus: confermati 2 casi nel Regno Unito Meteo Web. meteoweb.eu

MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… - Tg3web : ?? Sono i due turisti cinesi che alloggiavano in un albergo di via Cavour a Roma i primi casi di #coronavirus confer… -