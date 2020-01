Coronavirus: al via il vertice con Conte alla Protezione Civile (Di venerdì 31 gennaio 2020) E’ iniziata presso la sede della Protezione Civile una riunione che vede presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza ed il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, per fare il punto della situazione dopo i primi due casi di Coronavirus accertati in Italia, due turisti cinesi ricoverati da mercoledì all’Istituto Spallanzani di Roma. Il vertice arriva dopo che questa mattina il Consiglio dei Ministri ha varato lo stato di emergenza per 6 mesi in relazione al virus, il cui focolaio si e’ sviluppato nella provincia cinese dell’Hubei ed in particolare nella vita di Wuhan. L'articolo Coronavirus: al via il vertice con Conte alla Protezione Civile Meteo Web. meteoweb.eu

