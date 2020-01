Conte riunisce i giallorossi. Un cronoprogramma per durare fino al 2023. Il premier chiede collaborazione nella definizione della nuova agenda (Di venerdì 31 gennaio 2020) Perché sia chiaro che il Governo guarda lontano il premier lancia un hashtag: #Agenda2023. Mentre il vertice di maggioranza è in corso, Giuseppe Conte pubblica su twitter una foto che lo ritrae con i quattro capidelegazione dei partiti al tavolo dell’Esecutivo: Dario Franceschini (Pd), Alfonso Bonafede (M5S), Roberto Speranza (Leu), Teresa Bellanova (Iv). “Il Paese ha molte urgenze e i cittadini attendono tante risposte. Dobbiamo procedere spediti, determinati, compatti”, ammonisce. Bonafede è al suo debutto nel ruolo che finora era stato ricoperto da Luigi Di Maio. Conte è ben consapevole del travaglio interno ai Cinque Stelle e lo rispetta ma i tormenti dei grillini non possono rallentare il rilancio dell’azione di governo, la cosiddetta “fase 2”. Ma non succederà: il M5S – spiega da Sofia – gli ha assicurato che è “in grado di dare il giusto e auspicato contributo, anche ... lanotiziagiornale

