Alberto Matano e Lorella Cuccarini: “C’è grande preoccupazione” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La vita in diretta: “Oggi c’è molta preoccupazione” Ultima puntata della settimana e del mese (ma non solo, come spiegheremo tra un attimo), quella di oggi, venerdì 31 gennaio, per La vita in diretta, iniziata come sempre attorno alle 16.50, con l’ingresso di Alberto Matano e Lorella Cuccarini nello studio 3 della sede Rai di via Teulada a Roma, dove la più amata dagli italiani ha annunciato: Questa è l’ultima puntata de La vita in diretta in onda da Roma, per ora, perchè da lunedì ci trasferiremo a Sanremo! A prendere la parola subito dopo è stato Alberto Matano, che ha invece introdotto i casi del giorno. Con Lorella, il giornalista ha parlato di “grande preoccupazione”, in riferimento all’allarme del coronavirus. La vita in diretta: Alberto Matano e Lorella Cuccarini si spostano al Palafiori di ... lanostratv

