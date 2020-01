Vomero, chiusa l’officina specializzata in marmitte: gettava i pezzi vecchi tra i rifiuti (Di giovedì 30 gennaio 2020) chiusa un'autofficina al Vomero, su via Rossini: era priva di autorizzazioni ambientali necessarie per la gestione dei rifiuti, le immissioni in atmosfera e lo smaltimento dei reflui, oltre a non essere registrata al registro della Camera di Commercio. L'operazione delle forze dell'ordine è avvenuta stamane, nel quartiere collinare. fanpage

