VIDEO Federer-Djokovic Highlights Australian Open: il serbo approda alla finale in tre set (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il serbo Novak Djokovic, numero due del seeding, supera l'elvetico Roger Federer, testa di serie numero 3, in tre set nella prima semifinale maschile degli Australian Open di tennis con il punteggio di 7-6 (1) 6-4 6-3, ed ora affronterà in finale il vincente di Thiem-Zverev. Di seguito le immagini ed i colpi salienti dell'incontro odierno.

