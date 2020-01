Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 13:10 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale è salito a 170 il numero delle vittime del coronavirus i casi accertati sono 7711 secondo gli ultimi studi risalgono a metà dicembre i primi casi di trasmissione da uomo a uomo la Russia ha deciso di chiudere i confini con la Cina e mentre oggi attesa la partenza dall’Italia del volo curato dalla Farnesina per riportare a casa I circa 70 connazionali rimasti bloccati a buam città focolaio del si apprende che due casi sospetti sono in questo momento in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave Costa Crociere nel porto di Civitavecchia e sono stati già raggiunti dei medici dello Stato anziani per realizzare i test effetto mercatino roba in rosso a dicembre 2019 il tasso di disoccupazione in Italia è stabile 98 percento stesso livello di novembre lo rileva l’Istat e resta invariato rispetto al ... romadailynews

