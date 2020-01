Spal, doppio colpo di mercato: presi Castro e Cerri dal Cagliari, e Sottil a un passo (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Spal ha acquistato dal Cagliari il centrocampista Lucas Castro, l'argentino è costato 3 milioni di euro. Spal e Cagliari hanno anche realizzato uno scambio di prestiti tra gli attaccanti Cerri e Paloschi. La Spal è a un passo anche dall'acquisto, in prestito, di Riccardo Sottil della Fiorentina. fanpage

