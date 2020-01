Rita Rusic vittima di un complotto al GF Vip? Parla Barbara Alberti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Barbara Alberti dice la sua su Rita Rusic in nomination: “C’è un’alleanza contro di lei” La nomination di Rita Rusic al GF Vip è stato sicuramente uno degli argomenti più dibattuti nella casa più spiata dagli italiani in questi ultimi giorni. Difatti in tanti non hanno fatto mistero di essere rimasti stupiti nel vedere quest’ultima finire dritta, dritta in nomination, iniziando a fare le ipotesi più disparate. E anche Barbara Alberti, Parlando di questa faccenda con Aristide Malnati, ha dichiarato di credere possa essere vittima di un complotto messo in atto da qualche concorrente che vorrebbe vederla presto fuori dal gioco, aggiungendo: “Anch’io sono stata votata perché sono il suo fedele scudiero…” Avrà ragione la scrittrice del Grande Fratello Vip a pensarla in questo modo? Rita Rusic in nomination al GF ... lanostratv

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - Fortuna230 : RT @GrandeFratello: Un'alleanza contro Rita Rusic? ?? #GFVIP - itsclaudiatweet : @likeirisheyes La Rusic sta sempre in trend. Con Rita, Rusic o il nome intero. Io vedo che scrivete sempre e solo di lei -