Riscatto Smalling, Petrachi: «Sarà lui stesso a decidere» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Riscatto Smalling, Petrachi confessa: «Sarà il giocatore a decidere cosa fare. Noi siamo molto contenti del giocatore e lui ne è consapevole» Il Riscatto di Chris Smalling è da diversi mesi un obiettivo primario di Gianluca Petrachi. Il rendimento dell’inglese non può che aver soddisfatto il direttore sportivo, che farà il massimo per poterlo avere in rosa anche il prossimo anno. Intervistato dal Daily Mail, il dirigente ha dichiarato: «Esiste la possibilità che Smalling resti alla Roma. Sarà il giocatore a decidere cosa fare. Se davvero vorrà rimanere allora noi saremo ben felici di trasformare il prestito in un trasferimento permanente. Noi siamo molto contenti di Smalling e lui lo sa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

