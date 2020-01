Quarta puntata di Don Matteo 12 su Rai1, Anna e Sergio sempre più vicini: e Marco? Trama 30 gennaio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Anna e Sergio saranno ancora più vicini nella Quarta puntata di Don Matteo 12, in onda stasera 30 gennaio su Rai1. Dopo aver ritrovato e salutato (di nuovo) il Capitano Tommasi e la sua amata Lia, la Trama della dodicesima stagione tornerà a focalizzarsi sulla crisi che Anna sta vivendo con Marco. Mentre il PM si sta affezionando alla piccola Ines, di cui è diventato tutore legale, la Olivieri continua a frequentare Sergio, l'unico al momento in grado di ascoltarla e comprenderla. Nella Quarta puntata di Don Matteo 12, dal titolo Onora il padre e la madre, Natalina riceverà una visita inaspettata. A Spoleto arriva un uomo misterioso: si tratta di Manlio, il padre che la donna non ha mai conosciuto. Inizialmente Natalina crederà di essere seguita e che qualcuno voglia ucciderla, salvo scoprire la vera identità di Manlio. Passando del tempo insieme, i due cominciano a legare ma Don ... optimaitalia

