PS5 più potente di Xbox Series X? La console di Sony avrebbe più RAM, un SSD più veloce e prestazioni generali migliori (Di giovedì 30 gennaio 2020) Xbox Series X sarebbe in vantaggio su PS5 dal punto di vista tecnico, stando ai rumor trapelati in rete, ma ora è emerso un leak che potrebbe tranquillizzare i fan della console di Sony.Il noto e preciso insider Tidux, afferma che PS5 offrirebbe prestazioni migliori rispetto a Xbox Series X di Microsoft.In un tweet, Tidux ha messo a confronto tecnico tra le due console di prossima generazione e ha notato che i kit di sviluppo finali di PS5 sono in circolazione. Leggi altro... eurogamer

