“Non vorrei allarmare, ma è appena collassato un cinese in Campo S. Bartolomeo” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una burla creata da un utente con una foto a caso porta la didascalia: “Non vorrei allarmare, ma è appena collassato un cinese in Campo S. Bartolomeo”. Pubblicata su Facebook nelle ultime ore di oggi, 30 gennaio 2020, mentre scriviamo ha raggiunto le quasi 300 condivisioni. L’utente ha così potuto vedere con i suoi occhi quanto l’utenza media sia disposta a condividere compulsivamente un post composto semplicemente da un’immagine con didascalia senza prima verificare come siano andate le cose. Si tratta di una bufala come precisano alcuni commentatori che conoscono personalmente l’autore del post. Altri, invece, fanno notare all’utente che un post del genere potrebbe essere fuori luogo considerata la psicosi per il Coronavirus. Amico mio, ma perché pubblicare foto così senza sapere nulla e creare ansia e allarmismi? Appunto, è per ... bufale

