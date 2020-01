Nave ferma a Civitavecchia, negativi i test del virus (Di giovedì 30 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Arrivati i risultati dei test sui due passeggeri cinesi a bordo della Costa Smeralda: negativi. Si tratta di un'influenza Già i primi test lo avevano ipotizzato. E ora è arrivata la conferma: la coppia a bordo della Nave Costa Smeralda non ha il coronavirus. Sono infatti risultati negativi i test effettuati all'ospedale Spallanzani sui passeggeri cinesi, originari di Macao, a bordo della Nave da crociera ferma all'ancora a Civitavecchia. La coppia aveva la febbre e subito era scattato l'allarme coronavirus. Il malessere, invece, sarebbe da attribuire a una semplice influenza, del tipo A H1N1, detta "suina": si tratta dell'influenza che oltre 10 anni fa aveva scatenato il panico, come sta facendo in queste settimane l'epidemia cinese. Rientrato, quindi, l'allarme di questa mattina. Ieri sera, una donna di 54 anni originaria di Macao si era presentata ... ilgiornale

