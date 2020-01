Marvel: Kevin Feige vuole limitare il coinvolgimento di Venom e Morbius nell'MCU? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige sarebbe determinato a limitare il coinvolgimento di Venom e Morbius nell'MCU per non distogliere l'attenzione dal fulcro del'universo Marvel. Il capo di Marvel, Kevin Feige, vorrebbe limitare il coinvolgimento di Venom e Morbius nell'MCU, secondo alcuni rumor che offrirebbero uno sguardo ravvicinato all'accordo tra Marvel e Sony. L'anno scorso c'è stato un momento in cui l'uscita di scena di Spider-Man dall'MCU e il ritorno in seno a Sony sembrava cosa fatta. Poi, per la gioia dei fan di Marvel e Tom Holland, l'accordo è stato trovato. Accordo che aprirebbe a molteplici possibilità tra cui quella più immediata è la comparsa di Spider-Man nei prossimi capitoli dello Spider-Man Extended universe di cui fanno parte Morbius e Venom 2. L'apparizione di ... movieplayer

