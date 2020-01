M5S: Lezzi, ‘serve organo collegiale non singolo capo politico’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Serve un organo collegiale. Non abbiamo bisogno di un singolo capo politico. Possiamo rappresentare tutti le idee del Movimento, come abbiamo sempre fatto”. Lo dice la senatrice M5S Barbara Lezzi, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. L'articolo M5S: Lezzi, ‘serve organo collegiale non singolo capo politico’ CalcioWeb. calcioweb.eu

