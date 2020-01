Governo: iniziato a P. Chigi incontro Conte con capi delegazione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – E’ appena iniziato a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza. Al tavolo, oltre al presidente del Consiglio, sono presenti per il Pd Dario Franceschini, per IV Teresa Bellanova, per Leu Roberto Speranza e per il M5S il neo capo delegazione Alfonso Bonafede.L'articolo Governo: iniziato a P. Chigi incontro Conte con capi delegazione CalcioWeb. calcioweb.eu

