GF Vip | Signorini fa il colpaccio: Magalli entra nella casa – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) GF Vip | Alfonso Signorini avrebbe quasi convinto Giancarlo Magalli ad entrare nella casa per un confronto con Adriana Volpe Alfonso Signorini avrebbe segnato l’ennesimo colpaccio al Grande Fratello Vip! Secondo il settimanale Oggi, infatti, Giancarlo Magalli sarebbe in trattative con la produzione del reality show di canale 5 per entrare nella casa. Ovviamente, il … L'articolo GF Vip Signorini fa il colpaccio: Magalli entra nella casa – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

BlogSocialTv1 : GRANDE FRATELLO VIP: SIGNORINI NON CONVINCE I TELESPETTATORI #GFVIP #alfonsosignorini - MFerraglioni : GRANDE FRATELLO VIP: SIGNORINI NON CONVINCE I TELESPETTATORI #GFVIP #gfvip2020 #alfonsosignorini - BlogSocialTv1 : GRANDE FRATELLO VIP: SIGNORINI AFFOSSA IL REALITY #GFVIP #gfvip2020 -