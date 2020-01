GF Vip 2020 Barbara Alberti indiscreta con Rita Rusic, copre il microfono poi: «Ma tu amavi tuo marito?» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Chiacchiere tra donne nella casa del GF Vip 2020: poco prima dei preparativi per il pranzo l’occhio delle telecamere nella diretta di Mediaset Extra indugia su Barbara Alberti e Rita Rusic. Comodamente sedute su un divanetto lontano dalle orecchie indiscrete degli altri coinquilini, due tra le donne più ‘mature’ di quest’edizione del Grande Fratello Vip conversano tranquillamente del più e del meno. È Barbara quella più interessata alla vita dell’interlocutrice. E infatti non manca di rivolgere domande all’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. GF Vip 2020, Barbara Alberti ‘scava’ nel passato della Rusic Ex cantante e attrice, Rita – croata di nascita e italiana d’adozione – giunse nella penisola sin da piccolina. È qui che ha costruito la sua carriera arrivando poi ad affiancare il marito come produttrice cinematografica, lavoro che ha proseguito in modo autonomo anche dopo il ... urbanpost

